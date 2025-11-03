A 30 años, la Provincia honró a las víctimas del atentado a la Fábrica Militar de Río Tercero

Al cumplirse 30 años del atentado a la Fábrica Militar de Río Tercero, la provincia de Córdoba realizó un emotivo homenaje en el Paseo del Milagro, donde participaron el gobernador Martín Llaryora y el intendente Marcos Ferrer, junto a autoridades provinciales, familiares de las víctimas y vecinos de la ciudad.

Durante el acto, Llaryora destacó la fortaleza y el coraje del pueblo de Río Tercero, que a lo largo de tres décadas mantuvo viva la memoria y la lucha por la verdad. “Río Tercero nunca bajó los brazos. Se abrazaron todos juntos a una sola causa y un solo pedido de justicia, de verdad y de memoria”, expresó el mandatario, quien además subrayó que “los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla”.

El homenaje incluyó una misa conmemorativa, además de la lectura de fragmentos de la Ley 11.003, promulgada en 2024, que establece el 3 de noviembre como Día de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Atentado a la Fábrica Militar de Río Tercero, e incorpora el tema en la currícula educativa provincial.

“Esta normativa es una manera en que la provincia de Córdoba le rinde homenaje a todos los vecinos de Río Tercero y a sus víctimas”, sostuvo Llaryora, al recordar la sanción de la ley que promueve actividades recordatorias y educativas en todos los niveles escolares.

Por su parte, el intendente Marcos Ferrer resaltó la importancia institucional del acto y la presencia del gobernador: “Es la primera vez que un gobernador de Córdoba participa en este homenaje. El Ministerio de Educación ha incluido el tema en la currícula de todos los niveles, garantizando que las nuevas generaciones conozcan lo ocurrido el 3 de noviembre de 1995”.

También estuvieron presentes el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, el secretario general de la Gobernación, David Consalvi, y el presidente de la Agencia Córdoba Joven, José Ignacio Scotto, entre otras autoridades.

El acto tuvo como objetivo honrar a las víctimas y reflexionar sobre las causas, consecuencias y enseñanzas que dejó una de las tragedias más graves de la historia cordobesa.

La Fábrica Militar de Río Tercero explotó alrededor de las 8:55 del 3 de noviembre de 1995, liberando más de 20.000 proyectiles que destruyeron viviendas, vehículos y parte de la zona urbana. El hecho provocó la muerte de siete personas, más de 300 heridos y miles de evacuados. Años después, la Justicia determinó que se trató de un atentado intencional para encubrir un contrabando de armas, marcando un antes y un después en la historia del país.

Treinta años más tarde, la comunidad de Río Tercero mantiene su compromiso con la memoria y la justicia, transformando el dolor en una causa colectiva que sigue uniendo a toda la ciudad.