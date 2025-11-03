Alumnos del IPEM 298 de Alta Gracia visitaron Valle Hermoso

Valle Hermoso. En el marco del Mes de la Cultura y la Educación, y fortaleciendo lazos con localidades vecinas, Valle Hermoso reciió a los estudiantes del IPEM 298 de Alta Gracia.

Los chicos disfrutaron de jornadas de aprendizaje, convivencia y exploración, con recorridos por los principales atractivos turísticos.

Durante su estadía visitaron el Museo Municipal Capitán Juan de Zevallos y participaron de tours guiados para descubrir la historia, la naturaleza y la esencia de nuestro Valle Hermoso.

Fueron recibidos con cena, desayuno y almuerzo en el comedor del Jardín Maternal Rayito de Sol, compartiendo momentos de encuentro y hospitalidad.

"Gracias por venir y ser parte de esta experiencia que nos une a través de la cultura, la educación y el turismo. Estas acciones permitirán que los chicos de Valle Hermoso puedan realizar viajes educativos a otras localidades y puedan ser atendidos del mismo modo", destacó el intendente Daniel Spadoni.