Consulado móvil permitirá a residentes colombianos realizar trámites en Córdoba

La Municipalidad de Córdoba, junto a la delegación consular de Colombia, llevará adelante una nueva edición del Consulado Móvil, una iniciativa que busca acercar servicios y trámites oficiales a la comunidad colombiana residente en la provincia.

El operativo se desarrollará los días 5, 6 y 7 de noviembre, de 09:00 a 15:00 horas, en la sede del Centro de Atención a Personas Migrantes y Refugiadas (CAPeM), ubicada en Caseros 356. La atención será exclusivamente con turno previo, solicitado a través del enlace oficial.

Durante las tres jornadas, los ciudadanos colombianos podrán realizar diversos trámites sin necesidad de trasladarse a Buenos Aires, entre ellos:

Expedición de pasaportes.

Emisión de cédulas por primera vez y duplicados.

Apostillas y reconocimiento de firmas.

Autorizaciones de salida de menores.

Retiro de documentos.

Solicitud de antecedentes judiciales con fines migratorios.

Orientación general en materia consular.

Asimismo, quienes deban retirar su cédula o pasaporte tramitado en el Consulado en Buenos Aires, tendrán tiempo hasta el domingo 2 de noviembre para completar el formulario correspondiente.

Por dudas o consultas, se podrá escribir un correo electrónico con el asunto “Consulta Consulado Móvil” a [email protected].

Esta acción se enmarca en el programa Ciudad de Servicios, impulsado por la Secretaría de Ciudad Inteligente y Transformación Digital, que busca facilitar el acceso de las comunidades migrantes a los servicios públicos y promover la integración en la vida local.