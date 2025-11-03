Córdoba abrió el encuentro de la OEA sobre competitividad con líderes de América

El gobernador Martín Llaryora encabezó la apertura del Intercambio para la Competitividad de las Américas (ACE Córdoba 2025), el principal programa de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en materia de desarrollo económico, innovación y emprendimiento.

La ceremonia, realizada este lunes, marcó el inicio de una semana de actividades que reúne a más de 50 líderes de gobiernos, universidades y empresas de toda América y el Caribe. Hasta el 7 de noviembre, las delegaciones recorrerán distintos puntos de la provincia para conocer el ecosistema productivo cordobés y fortalecer la cooperación internacional.

El encuentro se desarrolla bajo el eje “Articulación público-privada para la competitividad territorial y el desarrollo productivo”, y busca fomentar alianzas estratégicas y potenciar los ecosistemas regionales de innovación.

Organizado por el Gobierno de Córdoba junto a la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la OEA y con el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos, el ACE regresa al país una década después de su anterior edición, también realizada en Córdoba.

Durante su discurso, Llaryora agradeció el reconocimiento internacional y destacó el modelo cordobés basado en la cooperación entre el Estado y el sector privado. “En Córdoba prima el diálogo abierto, podemos pensar distinto, pero trabajar juntos. Esa articulación nos permite generar inversión, talento y desarrollo”, sostuvo.

El mandatario subrayó además la importancia de la infraestructura provincial, el clima de seguridad jurídica y los incentivos para la radicación de inversiones. “Córdoba es una tierra llena de oportunidades, gracias a la OEA, a Amcham y al Gobierno de los Estados Unidos por estar en nuestra provincia e interesarse por lo que hacemos los cordobeses, es algo muy motivante”, expresó.

El programa contempla una agenda que incluye empresas globales e iniciativas destacadas en agronegocios y AgTech, biotecnología, HealthTech, conectividad digital e industria automotriz y de autopartes, consolidando a Córdoba como un nodo estratégico de innovación y competitividad en la región.