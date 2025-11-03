Ferreyra y Robledo disertaron sobre Caminos Históricos y Caudillos Federales

Villa Carlos Paz. El magister Carlos Ferreyra Bertone y el licenciado riojano Victor Robledo le pusieron un tinte histórico a la Feria Internacional del Libro que se desarrolla en Villa Carlos Paz con dos conferencias donde desmenuzaron gran parte de la historia del siglo XIX.

Ferreyra Bertone abrió las conferencias exponiendo detalles de los libros de la "Caminería Histórica", que se desprenden de los Congresos que se desarrollan año a año en diversos puntos geográficos de la provincia. Allí se destacó la importancia de bucear en documentos, investigar datos y aportar detalles que terminan siendo significativos en la historia grande de una región o de un personaje.

Ferreyra explicó que a lo largo de doce congresos se han publicado en nueve libros investigaciones exclusivas que forman parte del afán de muchas personas para encontrar detalles históricos en bibliotecas o archivos históricos.

Por su lado el Licenciado oriundo de la Rioja y ex ministro de Cultura de esa provincia, Victor Robledo, desarrolló su conferencia "Los caudillos riojanos y cordobeses". A lo largo de más de treinta minutos, Robledo describió detalles del caudillo riojano Juan Facundo Quiroga, su vida, la de su familia y su triste final en Barranca Yaco.

También, Robledo ahondó en temas como los generales cordobeses Bustos y Paz y las batallas que terminaron sellando el destino de la República.

