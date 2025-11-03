Huerta Grande presentó la Fiesta Regional de la Pizza y la Cerveza Artesanal

Huerta Grande. El pasado viernes se vivió un encuentro muy especial en Pizzería Popular de Huerta Grande, donde se presentó ante medios de prensa, autoridades y referentes de localidades vecinas todos los detalles de esta gran celebración que vuelve con más sabor, música y tradición.

"Contamos con la presencia del presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, quien anunció con enorme orgullo que nuestra fiesta será oficializada como Fiesta Provincial. Un reconocimiento fundamental que impulsa el crecimiento turístico, cultural y económico de nuestra localidad. Agradecemos profundamente su acompañamiento.

Además, anunciamos que la fiesta contará con una carpa oficial, cuyos ingresos serán destinados a la mejora del Centro de Salud Benito Soria" destacaron.

Durante la presentación, se dialogó sobre la organización, las propuestas gastronómicas, artesanales y culturales, y la importancia de seguir fomentando espacios que reúnan a la comunidad y promuevan el desarrollo regional.

