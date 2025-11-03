La Cumbre celebró su 440 aniversario

La Cumbre. El pasado jueves, la comunidad de La Cumbre celebró sus 440 años con un emotivo acto.

"Queremos agradecer enormemente a la Escuela Alfredo Benitz por las representaciones que realizaron para recrear la historia y la esencia de nuestro pueblo; a los grupos musicales y de baile que nos acompañaron durante la tarde, en la peña; a las instituciones encargadas del buffet, Rotary Club La Cumbre, Sociedad Italiana y grupo Scout El Cristo; a la Biblioteca y Club Deportivo La Cumbre por cedernos el espacio ante las inclemencias del tiempo; y muy especialmente a los vecinos y vecinas que se acercaron a compartir esta verdadera fiesta popular", destacó el intendente Pablo Alicio, quien agregó: "Es una enorme alegría recuperar esas tradiciones y celebraciones que nos hermanan y aúnan".