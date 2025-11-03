Río Tercero: Llaryora supervisó el avance de obra de la sede regional de la UPC

El gobernador Martín Llaryora, junto al intendente Marcos Ferrer, recorrió la obra de la nueva sede regional de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) en la ciudad de Río Tercero, que presenta un avance del 30 %. La visita se realizó luego del acto conmemorativo por los 30 años del atentado a la Fábrica Militar de la localidad.

El edificio universitario contará con una superficie total de 3.500 metros cuadrados (de los cuales 2.750 m² serán cubiertos) y demandará una inversión inicial superior a 8.459 millones de pesos.

La obra incluye la construcción de un Salón de Actos, aulas híbridas, aulas taller, gabinete informático, biblioteca, lactario, cantina, preceptoría, áreas de gobierno, centro de estudiantes, espacio técnico, archivo, sala de profesores, sala de reuniones y sanitarios mixtos, entre otros espacios académicos y administrativos.

Durante la recorrida, la rectora de la UPC, Julia Oliva Cúneo, destacó la importancia del proyecto en el contexto de la expansión educativa provincial:

“La creación de sedes regionales de la UPC es una de las numerosas instancias que evidencian el cambio de paradigma en la educación superior universitaria que se está llevando a cabo en nuestra provincia, y representan acciones concretas que ubican a la educación superior como factor de desarrollo”.

El proyecto se enmarca en el programa UPC Federal, que prevé la construcción de 15 sedes regionales en distintas localidades de la provincia, incluida la capital, con el objetivo de democratizar el acceso a la educación universitaria, fortalecer el talento humano local y potenciar el desarrollo socioproductivo regional.

El plan contempla una inversión global sin precedentes en infraestructura educativa, con la ejecución de 63 mil metros cuadrados destinados a la enseñanza superior en toda la provincia de Córdoba.