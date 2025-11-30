Obras viales generan reducción de calzada en rutas de toda la provincia

La Policía de Córdoba informó esta mañana que numerosos corredores viales presentan reducciones de calzada por obras de mantenimiento y mejoras programadas. Las intervenciones alcanzan rutas serranas, corredores provinciales del norte y sectores de circulación turística.

En el Camino de las Altas Cumbres, los trabajos se concentran entre los kilómetros 53 y 59, en el tramo que une El Cóndor con Copina, donde la calzada permanece parcialmente reducida.

La Ruta Provincial 15 registra dos frentes de mantenimiento: del km 49 al 53, en la zona de San Carlos Minas, y del 92 al 95, en cercanías de Villa Cura Brochero.

En la Ruta Provincial 1, los trabajos afectan el kilómetro 35, a la altura del cruce con la Ruta Provincial 17.

A su vez, la Ruta Provincial 17 presenta tareas entre los kilómetros 205 y 208, en el tramo que conecta Marull y Balnearia.

Finalmente, en la Ruta Nacional 9 Norte se interviene sobre un amplio segmento, del km 730 al 759, en la zona de Jesús María.

Las autoridades solicitaron transitar con cautela, respetar la señalización y considerar posibles demoras en los horarios habituales.