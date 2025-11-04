Córdoba amplía su red exportadora con la nueva sede de la Cámara de Comercio Exterior

El gobernador Martín Llaryora participó de la inauguración de la nueva sede de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba (CaCEC), ubicada en el Parque Empresarial Aeropuerto, sobre avenida La Voz del Interior al kilómetro 8,5.

La ceremonia incluyó discursos, proyecciones institucionales y el tradicional corte de cinta, con la presencia de autoridades provinciales, empresarios y representantes del sector exportador. Fundada en 1964, la entidad reúne actualmente a más de 400 empresas socias y cuenta con más de 30 empleados, consolidándose como un referente en la promoción de las exportaciones cordobesas.

El moderno edificio de 600 metros cuadrados dispone de dos auditorios integrables con capacidad para 80 personas, dos salas de reuniones, espacios de trabajo con 30 puestos operativos, phone boxes, coffee bar y áreas de encuentro y networking. También incluye sala de presidencia, foyer, recepción y lockers para el personal.

Durante su discurso, Llaryora resaltó el papel de CaCEC en la apertura de mercados y en la transferencia de conocimientos a las empresas locales. “Es importante poder trabajar en conjunto para que se abran más mercados, entendiendo que ese producto que exportamos a otro lugar del mundo es trabajo cordobés”, expresó.

El mandatario recordó además la reciente inauguración del Puerto Seco, iniciativa desarrollada junto a ProCórdoba y CaCEC para optimizar la logística del comercio exterior. También mencionó la integración de las agencias Innovar y Emprender y de Competitividad en ProCórdoba, con el fin de potenciar el ecosistema productivo provincial y fortalecer la colaboración entre los sectores público y privado.