El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba celebra su centenario institucional

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) cumple este año 100 años de historia y lo celebrará con un acto central el viernes 7 de noviembre, a las 13 horas, en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio de Justicia I. La ceremonia será encabezada por el presidente del TSJ, Luis Eugenio Angulo, y transmitida por streaming a través del canal oficial de la Justicia de Córdoba en YouTube.

El encuentro contará con la presencia del gobernador Martín Llaryora, el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, y las principales autoridades judiciales del país, en un evento que destacará la trayectoria y el compromiso institucional del máximo tribunal cordobés.

Durante la conmemoración se realizará un reconocimiento a exintegrantes del TSJ, entre ellos Armando Andruet, María Esther Cafure de Battistelli, Mercedes Blanc de Arabel, Adán Ferrer, Horacio Roitman, José Cafferata Nores y Juan Manuel Aparicio, por su aporte a la consolidación del sistema judicial provincial.

En el marco del centenario, también se llevará a cabo en Córdoba la reunión de comisión directiva de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS), con la participación de alrededor de 25 vocales de cortes y superiores tribunales de todo el país.

El aniversario marca un siglo de funcionamiento del máximo órgano judicial de la provincia, creado en 1925, cuya labor ha sido clave en la administración de justicia, la formación jurídica y el fortalecimiento del Estado de Derecho en Córdoba.