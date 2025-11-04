Histórica cirugía en el Hospital Córdoba: trasplante cardíaco inédito en el país

El Hospital Córdoba concretó un hito histórico al realizar con éxito el primer trasplante de corazón de un donante en asistolia controlada de la Argentina y de Latinoamérica. La intervención, de altísima complejidad, se efectuó tras una donación multiorgánica en el Hospital José María Cullen de Santa Fe.

El operativo contó con un despliegue médico y logístico inédito: el avión sanitario de la Provincia de Córdoba fue clave para trasladar el órgano en tiempo récord, garantizando su óptima preservación. Gracias a la coordinación entre los equipos de ambas provincias, el receptor evoluciona favorablemente.

La donación en asistolia controlada —cuando la muerte se produce por el cese irreversible de la función circulatoria— amplía las posibilidades de donación y constituye una nueva frontera para el sistema público de salud argentino.

El director del Hospital Córdoba, doctor Eduardo Caminos, destacó que “la región centro vuelve a marcar un hito en salud pública, cuando profesionales de distintos ámbitos unen su compromiso con la donación y el trasplante”. Recordó además que en 2023 el mismo hospital había concretado el primer trasplante hepático en asistolia controlada del país.

Por su parte, el jefe del Departamento de Cardiología, doctor Néstor Medeot, resaltó la magnitud técnica y humana del logro: “Es la primera vez en Argentina y Latinoamérica que se implanta con éxito un corazón proveniente de un donante en asistolia controlada con perfusión normotérmica toracoabdominal. Exige protocolos estrictos, trabajo en equipo y un gran despliegue tecnológico”.

El doctor Néstor Bustamante, jefe del Servicio de Cirugía Cardíaca y Tórax, lideró la intervención, que tuvo una duración de 89 minutos. “El éxito del implante demuestra que Córdoba está a la vanguardia en trasplantes y que el sistema público tiene la capacidad de asumir los mayores desafíos de la medicina moderna”, afirmó.

Finalmente, el jefe de la Unidad Coronaria, doctor Rodolfo Sarjanovich, valoró que tanto la donación como el implante se realizaron íntegramente en hospitales públicos: “Es una muestra del altísimo nivel del sistema estatal cuando hay vocación, formación y trabajo en red”.

El procedimiento se realizó bajo el marco de la Ley 27.447 de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células y el Protocolo Nacional de Donación en Asistolia Controlada del INCUCAI. Con este logro, Córdoba vuelve a consolidarse como referente nacional en materia de donación y trasplante.