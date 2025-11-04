La Defensoría del Pueblo impulsó acciones sobre género, ambiente e inteligencia artificial

Los equipos técnicos de la Defensoría del Pueblo de Córdoba desarrollaron en los últimos días una intensa agenda de actividades vinculadas a temas de alto impacto social, educativo y ambiental.

En el marco del Programa Navegación Segura por Internet, junto al área de Género, se llevó a cabo el conversatorio “Violencia de género en entornos digitales: cuando lo virtual es real”, dictado en el Colegio García Faure. El encuentro abordó los riesgos y manifestaciones de la violencia digital, promoviendo herramientas de prevención y acompañamiento en espacios educativos.

Por su parte, el área de Ambiente e Infraestructura participó del II Encuentro de Intercambio de Buenas Prácticas Europa–América Latina, organizado por la Defensoría de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba y el Proyecto BRAVIOO, una iniciativa internacional que fomenta la cooperación entre universidades europeas y latinoamericanas en políticas ambientales y de sostenibilidad.

La secretaria de Comunicación, Gabriela Pérez Carretta, representó al organismo en la 3ª Cumbre Parlamentaria: Inteligencia Artificial y Legislación, donde se analizaron los desafíos éticos y jurídicos que plantean las nuevas tecnologías.

Asimismo, integrantes del equipo de comunicación participaron del TEDxCórdoba, evento que reunió a referentes de la salud, la ciencia y la tecnología para compartir experiencias transformadoras en innovación y pensamiento social.

Finalmente, en su rol de espacio formativo, el Centro Público de Mediación Comunitaria asistió a las observaciones de mediaciones realizadas por el Laboratorio de Resolución Pacífica de Conflictos (LRPC) de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, reforzando la articulación académica y profesional.

Con estas acciones, la Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso con la formación ciudadana, la defensa de derechos y la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y sostenible.