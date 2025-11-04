La Defensoría del Pueblo fortalece su presencia institucional

La Defensoría del Pueblo impulsó acciones sobre género, ambiente e inteligencia artificial

La Defensoría del Pueblo de Córdoba tuvo una activa agenda de trabajo en temas clave para la ciudadanía. Promovió el debate sobre violencia digital, buenas prácticas ambientales, inteligencia artificial y mediación comunitaria, consolidando su compromiso con la educación, la innovación y los derechos humanos.
Córdoba
martes, 4 de noviembre de 2025 · 20:14

Los equipos técnicos de la Defensoría del Pueblo de Córdoba desarrollaron en los últimos días una intensa agenda de actividades vinculadas a temas de alto impacto social, educativo y ambiental.

En el marco del Programa Navegación Segura por Internet, junto al área de Género, se llevó a cabo el conversatorio “Violencia de género en entornos digitales: cuando lo virtual es real”, dictado en el Colegio García Faure. El encuentro abordó los riesgos y manifestaciones de la violencia digital, promoviendo herramientas de prevención y acompañamiento en espacios educativos.

Por su parte, el área de Ambiente e Infraestructura participó del II Encuentro de Intercambio de Buenas Prácticas Europa–América Latina, organizado por la Defensoría de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba y el Proyecto BRAVIOO, una iniciativa internacional que fomenta la cooperación entre universidades europeas y latinoamericanas en políticas ambientales y de sostenibilidad.

La secretaria de Comunicación, Gabriela Pérez Carretta, representó al organismo en la 3ª Cumbre Parlamentaria: Inteligencia Artificial y Legislación, donde se analizaron los desafíos éticos y jurídicos que plantean las nuevas tecnologías.

Asimismo, integrantes del equipo de comunicación participaron del TEDxCórdoba, evento que reunió a referentes de la salud, la ciencia y la tecnología para compartir experiencias transformadoras en innovación y pensamiento social.

Finalmente, en su rol de espacio formativo, el Centro Público de Mediación Comunitaria asistió a las observaciones de mediaciones realizadas por el Laboratorio de Resolución Pacífica de Conflictos (LRPC) de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, reforzando la articulación académica y profesional.

Con estas acciones, la Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso con la formación ciudadana, la defensa de derechos y la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y sostenible.

