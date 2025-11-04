PPP: 5.700 jóvenes comienzan su primera experiencia laboral en diciembre

El Programa Primer Paso continúa creando oportunidades para que cordobeses de 16 a 25 accedan al mundo del trabajo y empiecen a formarse personal y profesionalmente.

El próximo 1 de diciembre se pondrá en marcha el Programa Primer Paso (PPP) edición 2025, y a través de él miles de jóvenes tendrán su primera experiencia laboral.

Por un lado, son 5.000 personas las que, habiéndose vinculado con una empresa y cumplido con los requisitos, serán notificadas por CiDi para que comiencen su práctica y capacitación de manera directa.

Mientras que 700 jóvenes ya fueron registrados en la modalidad Relación de Dependencia, y consiguieron así un trabajo formal.

Cabe destacar que, las inscripciones, tanto para postulantes como empresas, seguirán abiertas hasta agotar cupos para sumarse al programa por medio de las dos modalidades.

El PPP fue relanzado por el gobernador Martín Llaryora con el propósito de generar oportunidades laborales para jóvenes entre 16 y 25 años, que se encuentren desempleados, que no cuenten con experiencia laboral relevante y que vivan en la provincia de Córdoba, con prioridad para la región del noroeste y departamentos Roque Sáenz Peña y General Roca (Programa de Igualdad Territorial – PIT).

De esta forma, se busca que quienes participen eleven su potencial mediante procesos de capacitación y entrenamientos en ambientes de trabajo, promoviendo su integración en el mercado profesional, su desarrollo personal y también el crecimiento económico de la provincia.

PPP en detalle

La iniciativa ofrece dos modalidades de incorporación:

Práctica Laboral

Se trata de un entrenamiento de 20 horas semanales durante seis meses en empresas del sector privado. Incluye capacitaciones.



Los beneficiarios reciben una asignación estímulo equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), cofinanciada entre la Provincia y la empresa.



Los beneficiarios cuentan con acceso al Boleto Obrero Social (BOS) y cobertura ART.



Inscripciones: los postulantes deben buscar una empresa, acordar la participación, completar el Formulario Único de Postulantes con los datos personales y de la empresa y gestionar la aceptación de la empresa.

Relación de Dependencia

Trabajadores ingresan de manera directa hasta agotar cupo.

La remuneración es de acuerdo al convenio colectivo del rubro en el que se desempeñará el trabajador. La empresa recibe un aporte estatal de 1 salario mínimo vital y móvil.

Si el trabajador reúne los requisitos podrá contar con el Boleto Obrero Social (BOS).

Inscripciones: representante legal de la empresa registra a los candidatos.

Más información y postulaciones en https://desarrolloyempleo.cba.gov.ar/

Empleo +26: inscripciones abiertas para relación de dependencia

Continúa disponible la convocatoria para sumarse a través de la modalidad Relación de Dependencia en https://desarrolloyempleo.cba.gov.ar/

Las empresas que quieran incorporar personal pueden adherirse a programas de empleo y registrar a sus candidatos.

Empleo +26 va por su segunda edición, creando puestos de trabajo de calidad, gracias a la articulación entre el Gobierno provincial y el sector privado, para quienes tienen 26 años o más, vivan en Córdoba y estén sin un trabajo formal.

La iniciativa pone el foco en crear oportunidades de desarrollo personal y profesional, especialmente para mayores de 45 años y también para quienes vivan en la región del PIT.