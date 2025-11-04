Ruta 28: la pavimentación avanza desde Punilla hacia Tala Cañada con 17 km nuevos

El Gobierno de Córdoba avanza con la pavimentación de la Ruta Provincial 28, una obra estratégica que unirá definitivamente al valle de Punilla con el oeste provincial. A través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, se licitó la construcción de un nuevo tramo de 17,5 kilómetros entre Tala Cañada y el río Guasta, con un presupuesto oficial de 24.881 millones de pesos.

La traza se desarrolla en una zona de relieve montañoso y atraviesa los departamentos Pocho y Cruz del Eje, extendiendo el camino que parte desde Tanti, en el corazón de Punilla. Este nuevo segmento se suma a los dos tramos pavimentados que pronto quedarán habilitados: Tanti–Cerro Blanco y Tala Cañada–Taninga. Además, se encuentra en ejecución la sección entre los ríos Guasta y Yuspe, mientras que el trayecto Yuspe–Hotel Municipal de Tanti ya fue licitado.

El proyecto contempla seis carriles de sobrepaso (cuatro en sentido ascendente y dos en descendente), el ensanchamiento de seis puentes existentes y la construcción de una nueva estructura sobre el río Chávez, además de tareas de seguridad vial y drenaje.

El titular de la Dirección Provincial de Vialidad, Martín Gutiérrez, destacó la magnitud del proyecto y su impacto regional:

“<em>La pavimentación de la Ruta 28 es la obra de su tipo más importante que se está desarrollando en este momento en la República Argentina. Son 90 kilómetros de camino de montaña que se van a convertir en un nuevo Camino de las Altas Cumbres, uniendo Pocho, Cruz del Eje y Punilla por pavimento</em>”, expresó.

El avance de la Ruta 28 no solo permitirá mejorar la seguridad y transitabilidad en zonas de topografía compleja, sino que también impulsará la actividad turística y económica del noroeste cordobés, abriendo un nuevo corredor escénico entre los valles.

La pavimentación de este camino serrano promete convertirse en una de las obras viales más emblemáticas del siglo en Córdoba, conectando paisajes majestuosos y potenciando el desarrollo de toda la región.