Seguridad en red: el programa provincial respondió más de 4.000 avisos en un mes

Durante octubre, el programa Cordobeses en Alerta registró 4.383 alertas atendidas y 285 procedimientos con intervención policial directa, que resultaron en más de 109 detenciones y la recuperación de unos 60 elementos sustraídos. Además, fueron secuestrados más de 100 vehículos que circulaban en infracción y 19 vecinos recibieron asistencia ante urgencias domésticas.

La iniciativa, implementada por el Gobierno de Córdoba hace más de un año, tiene como objetivo fortalecer la seguridad ciudadana y la participación vecinal, permitiendo una comunicación directa y rápida entre los vecinos y las fuerzas policiales.

A la fecha, Cordobeses en Alerta funciona en 141 barrios de la capital y alcanza a más de 80.900 personas, consolidándose como una herramienta clave de prevención y respuesta inmediata ante hechos sospechosos, emergencias y siniestros viales.

El sistema opera mediante WhatsApp, canal a través del cual los vecinos pueden enviar mensajes, audios, fotos, videos o su ubicación en tiempo real. Cada alerta es recibida por operadores que activan de inmediato la respuesta policial correspondiente.

Los móviles asignados a cada zona realizan patrullajes constantes, y ante un aviso son notificados de forma inmediata para dirigirse al lugar. Además de la prevención del delito, los equipos colaboran en traslados, cordones sanitarios, patrullajes preventivos y tareas coordinadas con Bomberos y personal de salud.

De esta manera, el programa reafirma su papel como una red de colaboración vecinal y policial, que combina tecnología, participación y presencia territorial para mejorar la seguridad urbana.