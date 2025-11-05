Córdoba activa un operativo especial por la final de la Copa Argentina en Instituto

Con motivo de la final de la Copa Argentina, que se disputará este miércoles a las 21:10 horas en la cancha del Club Instituto Atlético Central Córdoba, la Municipalidad implementará un operativo especial de tránsito, control y seguridad en los alrededores del estadio.

El encuentro, que enfrentará a Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza, contará con ambas parcialidades, por lo que se dispuso una organización diferenciada de accesos y estacionamiento.

Los colectivos con simpatizantes mendocinos estacionarán sobre Calderón de la Barca, entre Jujuy y Tucumán, mientras que los hinchas de Argentinos Juniors lo harán por Colectora Este de Juan B. Justo, entre Concejal Cabiche y Arturo Capdevila.

Cortes y zonas peatonalizadas

Desde horas previas al encuentro se establecerán cortes en los siguientes puntos: Jujuy y Argensola, Calderón de la Barca y Juan B. Justo, Sucre y Calderón de la Barca, Lope de Vega y Juan B. Justo, y Francisco Quevedo y Tucumán.

La zona periférica al estadio quedará peatonalizada y se delimitarán dos pulmones de seguridad: uno mayor entre Lope de Vega – Juan B. Justo – Calderón de la Barca y Sucre, y otro menor entre Jujuy – Francisco de Quevedo – Lavalleja y Lope de Vega.

Dispositivo de control

En total, trabajarán 58 agentes de Tránsito encargados del ordenamiento vehicular, además de 30 inspectores de Fiscalización y Control Municipal que supervisarán la venta ambulante y el cumplimiento de normas durante y después del encuentro.

También se contará con la participación de personal de Defensa Civil y de la Unidad Ejecutora de Riesgo Eléctrico, quienes prestarán apoyo dentro del estadio y activarán el corredor sanitario en caso de ser necesario.

La Guardia Urbana Municipal y la Policía de la Provincia de Córdoba estarán a cargo del operativo de seguridad para garantizar el desarrollo normal del evento deportivo, que definirá por primera vez al nuevo campeón de la Copa Argentina.