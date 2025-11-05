Córdoba amplía el Príncipe de Asturias con internación en Salud Mental y Adicciones

La Municipalidad de Córdoba avanza con la ampliación del Hospital Príncipe de Asturias, en barrio Villa El Libertador, que lo convertirá en el primer hospital municipal con internación en Salud Mental y Adicciones. La obra, que alcanza los 700 metros cuadrados, representa una inversión significativa destinada a fortalecer la atención de segundo nivel y mejorar la respuesta ante problemáticas vinculadas al consumo.

El nuevo espacio incluirá dos edificios: un ala central de unos 140 m², ubicada en el patio del hospital actual, y un ala este de 600 m² construida de manera independiente, que sumará un depósito, vacunatorio, extractora para hemoterapia y laboratorio de anatomía patológica.

El sector será de uso exclusivo para salud mental y adicciones y contará con ocho camas de internación, cuatro consultorios externos, una guardia de salud mental, una sala multiuso para terapias grupales y una sala de espera propia. Con la incorporación de estas camas, la capacidad de internación del hospital se incrementará un 40%.

Además, la ampliación permitirá reorganizar la atención, relocalizando a los profesionales de salud mental en los nuevos consultorios y ampliando la disponibilidad de turnos en otras especialidades médicas.

Al tratarse de una construcción anexa, las obras no interfieren con el funcionamiento cotidiano del hospital, que continuará prestando servicios con normalidad mientras se completan los trabajos.

Con esta iniciativa, el municipio reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sistema público de salud y la ampliación del acceso a la atención integral en salud mental.