Córdoba capital: Llaryora inauguró el Polideportivo de barrio La Dorotea

Este miércoles, el gobernador Martín Llaryora, dejó inaugurado el polideportivo número 138 en barrio La Dorotea de la Ciudad de Córdoba.

Esta acción se enmarca dentro del plan provincial que contempla ejecutar 220 polideportivos, de los cuales 101 son en Capital y 119 en el interior.

Durante el acto, Llaryora agradeció a los vecinos del barrio por el acompañamiento constante. “Si nosotros hoy estamos aquí compartiendo esta alegría, no es por arte de magia, es por el apoyo de cada uno de ustedes que nos pusieron en el lugar donde estamos para poder hacer estas cosas maravillosas que cambian la vida del barrio”.

Estos espacios buscan consolidar instancias de encuentro y participación comunitaria. Proponen fortalecer lazos entre vecinos y brindar también contención a las familias, a través de la práctica deportiva, recreación, actividades culturales, capacitaciones, talleres y acciones de prevención y seguridad.

Cabe destacar que la inversión provincial destinada al polideportivo de barrio La Dorotea asciende a 500 millones de pesos y que el terreno donde fue construido es de dominio municipal.

En ese sentido, Llaryora ponderó la importancia social de estos espacios recreativos como formadores de valores. “Si nosotros no hacemos esta infraestructura, es imposible que el día de mañana se formen clubes. Yo quiero que los chicos estén en la escuela y estén en los polideportivos, porque si no se están educando o practicando algún deporte, están en la esquina, están en la droga”.

En detalle, se trata de un playón cubierto con una estructura metálica de paneles de chapa galvanizada con una superficie de hormigón de 600 m². También cuenta con un módulo habitacional de 65,60 m² cubierto, compuesto por una oficina, S.U.M., tres baños y un depósito.

El polideportivo está equipado con juegos infantiles compuestos por hamacas, tobogán, sube y baja, calesita integradora, pórtico triple integrador y tobogán de primera infancia. Para la práctica deportiva, cuenta con arcos de fútbol con aro de básquet y columnas extraíbles de vóley con su respectiva red.

Asimismo, el espacio de recreación tiene bancos, mesas de hormigón y cestos de basura.

Por último, el mandatario sostuvo que estas obras se pueden llevar a cabo “si seguimos trabajando todos juntos. No importa de qué partido, no importa de qué religión, tenemos que tirar todos para adelante para poder seguir construyendo cada día una ciudad mejor y una provincia mejor”.

A su turno, el viceintendente Javier Pretto, a cargo del Ejecutivo de la Municipalidad de Córdoba expresó: «En Córdoba vamos para adelante, hacemos las obras que requiere el pueblo. Gracias a todos los vecinos por estar siempre al pie del cañón y dedicarle mucho tiempo en su vida para tener todos los días una Córdoba más linda”.

Seguidamente, la ministra de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Laura Jure, agradeció a las familias del barrio por el esfuerzo que hacen para mejorarlo día a día: “Esto es fruto del esfuerzo y las ganas. Y será el punto de encuentro de las familias y de crecimiento de nuestros chicos”.

Por su parte, Maria Alejandra Eiguren , representante del centro vecinal, manifestó que “es un orgullo para el barrio inaugurar este playón. Hace un año y medio atrás esto era un sueño y hoy gracias al gobernador La Dorotea tiene su polideportivo”.

Estuvieron presentes en el acto el ministro de gobierno Manuel Calvo, los legisladores provinciales Miguel Siciliano y Federico Alesandri; el secretario de Fortalecimiento Vecinal, Cultura y Deportes, Héctor Campana; y el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri.