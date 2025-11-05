Córdoba fue sede del Foro de Gobernanza de Internet y debatió sobre IA y sostenibilidad

Este lunes por la tarde continuó en la Legislatura de Córdoba el Foro de Gobernanza de Internet de las Naciones Unidas (IGF), que se desarrolla los días 3 y 4 de noviembre como parte de la Cumbre Parlamentaria “Moldeando el futuro digital en el Cono Sur: IA, innovación, datos y ciberseguridad”, impulsada por el legislador Juan José Blangino.

Durante la jornada se llevó a cabo el panel “Innovación, tecnología y sector privado: El rol de las empresas en la agenda de IA y desarrollo sostenible”, que reunió a especialistas del ámbito empresarial y tecnológico para debatir el papel de las compañías en la construcción de un futuro digital ético y sostenible.

El encuentro fue moderado por el legislador Fernando Luna, vicepresidente primero de la Comisión de Tecnología, Innovación y Economía del Conocimiento, quien destacó la importancia de fortalecer la articulación público–privada.

“Cuando la política pública se empieza a definir, se necesita un diagnóstico claro y certero. En este caso, lo que sabemos de la IA hace que sea aún un tema impredecible. Por eso, ámbitos como este son indispensables para avanzar en el conocimiento y diagnóstico. También es importante el ejercicio mancomunado de lo público y lo privado: estos sectores tienen que conformar una alianza para el desarrollo de las comunidades”, expresó Luna.

El panel contó con la participación de Matías Shcellhas, fundador de Innova Developers y socio de TargetSkin; Juan Sebastián Heredia Querro, cofundador de Wootic; y Juan José Vargas, CEO de Fidelitytools. Los especialistas coincidieron en la necesidad de promover una innovación responsable, que combine competitividad con inclusión, ética y compromiso ambiental.

Reconocimiento a “Los Carpinchos”

Durante la Cumbre, la Legislatura expresó su beneplácito por la participación del equipo cordobés “Los Carpinchos” en la competencia internacional IndySCC 2025, que se realizará del 17 al 19 de noviembre en Misuri (Estados Unidos). El grupo representará a la Argentina como único equipo nacional en la competencia universitaria de supercómputo, destacando la excelencia académica y el aporte a la ciencia de la provincia.

Integran el equipo los estudiantes Lara Kurtz, Milagros Carabelos, Tomás Bazán, Javier Mercado Alcoba, Ignacio Facello y Tomás Alejandro Hubmann, de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (FAMAF–UNC), bajo la dirección del coach Alejandro Ismael Silva (UNC Supercómputo – CCAD).

La actividad reafirma el compromiso de Córdoba con la innovación tecnológica, la formación científica y la cooperación internacional, en un contexto global que exige repensar el papel de la inteligencia artificial en el desarrollo humano y económico.