Huerta Grande impulsa actividades gratuitas para adultos mayores

Huerta Grande. La Municipalidad de Huerta Grande continúa fortaleciendo su agenda destinada a personas mayores de 60 años con la realización de dos propuestas gratuitas que combinan formación tecnológica y reflexión social: un Taller de Inteligencia Artificial y el seminario “Ser viejo hoy”, ambos organizados en el marco del programa municipal de inclusión y envejecimiento activo.



Taller de IA: 2do impacto

El próximo jueves 13 de noviembre, a las 10:00 hs, se llevará a cabo el segundo encuentro del taller de inteligencia artificial destinado exclusivamente a adultos mayores. La actividad tendrá lugar en la Central de Monitoreo, ubicada en Nuestra Señora del Carmen 780, y busca acercar a las personas mayores al mundo de las nuevas tecnologías, desmitificando el uso de herramientas que hoy forman parte de la vida cotidiana.

El taller es gratuito y quienes deseen inscribirse o recibir más información pueden comunicarse al 3548 500 500.

Seminario: “Ser viejo hoy”

Por otro lado, los días lunes 10, 17 y 24 de noviembre, a las 16:00 hs, se desarrollará en el Polifuncional Municipal (Av. San Martín 1075, Huerta Grande) un ciclo de reflexión crítica sobre el envejecimiento en la sociedad actual.

El seminario invita a repensar qué significa envejecer en el mundo contemporáneo, cuestionar los prejuicios vinculados al viejismo y promover una vejez con dignidad, sentido y participación social.

Al igual que el taller tecnológico, la actividad será gratuita y forma parte de las políticas públicas de la Municipalidad orientadas a promover el bienestar integral de las personas mayores.

