La Cumbre: comienzan capacitaciones gratuitas para mozos y camareros

La Cumbre. El Centro Comercial y de Turismo La Cumbre anuncia sus próximas capacitaciones para mozos y camareros, sin costo para alumnos y alumnas de la Escuela Municipal de Oficios.

Mozos y camareros. Miércoles 5 de noviembre de 14 a 17hs

Mozos para eventos. Miércoles 12 de noviembre de 14 a 17hs

Socios: sin costo 1 asociado + 1 acompañante. Al tercero se le cobrará con 50% de descuento.

No socios: $10.000 / dos participantes $15.000

Escuela de oficios: sin costo

Link de inscripción: https://forms.gle/R9KGnNGA47cFL2Gz5

