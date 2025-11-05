La Cumbre: comienzan capacitaciones gratuitas para mozos y camareros
La Cumbre. El Centro Comercial y de Turismo La Cumbre anuncia sus próximas capacitaciones para mozos y camareros, sin costo para alumnos y alumnas de la Escuela Municipal de Oficios.
Mozos y camareros. Miércoles 5 de noviembre de 14 a 17hs
Mozos para eventos. Miércoles 12 de noviembre de 14 a 17hs
Socios: sin costo 1 asociado + 1 acompañante. Al tercero se le cobrará con 50% de descuento.
No socios: $10.000 / dos participantes $15.000
Escuela de oficios: sin costo
Link de inscripción: https://forms.gle/R9KGnNGA47cFL2Gz5