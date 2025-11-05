La Legislatura abre sus dos sedes en una nueva edición de la Noche de los Museos

La Legislatura de Córdoba será nuevamente parte de “La Noche de los Museos”, la tradicional jornada cultural que tendrá lugar este viernes 7 de noviembre, de 20 a 1 de la madrugada, con entrada libre y gratuita. En esta edición 2025, la actividad se desarrollará de manera simultánea en las dos sedes legislativas: el Palacio Histórico (Deán Funes 94) y el nuevo edificio de la Unicameral (avenida Olmos 580).

Bajo el lema “El futuro de los museos en comunidades en constante cambio”, la propuesta invita a reflexionar sobre el rol de los museos como espacios de conexión, identidad e innovación. Participarán más de 140 museos y centros culturales de toda la provincia.

El tiempo entre nosotros: del pasado al presente

La Legislatura presentará su muestra institucional “El tiempo entre nosotros: del pasado al presente”, una experiencia que une arte, memoria y tecnología para representar el vínculo entre historia y modernidad. En el Palacio Histórico, la temática será “El legado y la memoria”, mientras que en el nuevo edificio el eje será “El presente y el futuro”.

Legislatura Histórica – Deán Funes 94

El recorrido por el antiguo edificio incluirá música, teatro, tango, exposiciones y visitas guiadas:

Coro de la Legislatura: apertura musical bajo la dirección de Alejandra Seimandi.

Obra de teatro “Borges… Güemes… Nostalgia de sentirme abandonado”, dirigida por Luis Ludueña Rocco, con el grupo Teatro Villa del Rosario.

Show de tango con Pachi Moyano, Mariano Canovosio, Dante Garello y bailarines invitados.

Muestra “La emoción de la luz”, del artista Mario Sanzano.

Visitas guiadas por el patrimonio arquitectónico y las anécdotas legislativas.

Taquígrafos que realizarán versiones personalizadas del nombre de cada visitante.

Ilustraciones en vivo de Martín Zapata Sibona sobre los detalles arquitectónicos del edificio.

Nuevo edificio – Avenida Olmos 580

En la sede moderna, la propuesta girará en torno a la juventud, la participación ciudadana y la creatividad contemporánea:

DJ Set de Lautaro Martínez en la explanada principal.

Experiencia “De la idea a la ley”, a cargo de OAJNU, que combina ciudadanía, tecnología e inteligencia artificial.

Flash mob de danza urbana y hip-hop, con la academia Imax de Maxi Chavarría.

Muestra fotográfica “Silencio Pampa”, de Gustavo Levita.

Muestra de arte “Fragmentos del ser: arquitecturas de la intimidad”, de Sebastián Farah.

Intervenciones artísticas y taquígrafos realizando recuerdos personalizados.