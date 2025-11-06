Apross + Cerca, nominado a los Martín Fierro de Salud

El programa Apross + Cerca fue nominado a los Martín Fierro de Salud en la categoría Cobertura de valor. El evento, organizado por APTRA, busca reconocer a los medios, entidades y profesionales que promueven la salud y el bienestar en la Argentina.

Apross + Cerca es una iniciativa que acerca servicios médicos de calidad a todos los cordobeses, sin importar su lugar de residencia ni su tipo de cobertura. Su propósito es garantizar el acceso a la atención sanitaria en localidades de difícil alcance, fortaleciendo la equidad y la inclusión en salud. El mismo está compuesto principalmente por tres programas territoriales: Mamógrafos móviles, Consultorios móviles y Telemedicina.

La ceremonia de los premios Martín Fierro de Salud 2025 se realizará el martes 18 de noviembre a las 20 horas en Parque Norte, Buenos Aires, y reunirá a más de 600 invitados. El evento contará con un jurado conformado por Sergio Perrone, Conrado Estol, Silvia Bentolila, Agustina Rossi, Mario Massaccesi y Marcelo Suárez, quienes tendrán la responsabilidad de evaluar las nominaciones y reconocer a quienes transforman la salud desde su vocación y compromiso.

Mamógrafos móviles

Entre las acciones más destacadas del programa Apross + Cerca se encuentran los mamógrafos móviles, una campaña dirigida a mujeres mayores de 40 años, con o sin obra social que no se hayan realizado una mamografía en el último año. La misma fue diseñada con el fin de aumentar las posibilidades de éxito en los tratamientos de cáncer de mama y salvar vidas.

Gracias a la integración tecnológica del programa, todo el proceso —desde el registro hasta la entrega del informe médico— se coordina de forma centralizada y segura, optimizando tiempos y garantizando la trazabilidad de cada estudio.

Actualmente son tres los móviles en funcionamiento que circulan en distintos puntos cardinales de la provincia grarantizando la mayor cobertura posible.

Consultorios móviles

Otra de las iniciativas del programa son los consultorios móviles, unidades equipadas con tecnología de última generación que ofrecen atención a afiliados y a la comunidad en general. Estos vehículos cuentan con cuatro consultorios totalmente equipados y una rampa hidráulica que asegura la accesibilidad para personas con discapacidad. En ellos se brindan servicios de clínica médica, pediatría, ginecología y odontología, además de realizar estudios como electrocardiogramas y controles ginecológicos.

Con esta incorporación, APROSS y el Ministerio de Salud de Córdoba reforzaron el compromiso de una atención médica más equitativa, eficiente y cercana, promoviendo la prevención, la detección temprana y el fortalecimiento del sistema de salud provincial.

Telemedicina

Asimismo, el programa Apross + cerca impulsa el desarrollo de la telemedicina, actualmente disponible para afiliados de los departamentos del noroeste provincial: Ischilín, Sobremonte, Río Seco, Cruz del Eje, Totoral, Tulumba, Minas, Pocho, San Alberto y San Javier; y del sur: Juárez Celman, General Roca y Sáenz Peña.

A través de la plataforma digital de APROSS, los usuarios pueden realizar consultas médicas y pediátricas de manera gratuita, sencilla y sin necesidad de trasladarse.

Con el objetivo de extender la atención virtual a toda la provincia. Esta herramienta permite optimizar los tiempos de espera y garantizar un acceso más ágil y equitativo a la salud, especialmente en zonas donde el acceso suele ser más complejo.

Nominación

Apross + cerca fue nominado en la categoría Cobertura de valor junto a:

UTHGRA / OSUTHGRA – Proyecto RCP y Desfibriladores

HOMINIS – Programa de automatización de procesos

GALENO – Planes inclusivos con foco en salud preventiva