Capacitaron sobre la nueva Ley Náutica

Córdoba. Ayer se llevó a cabo una capacitación sobre la nueva Ley Náutica N° 11.005, dictada por personal de la Dirección de Seguridad Náutica. La jornada fue organizada por la coordinadora de Seguridad Náutica, Karol Gómez, con la autorización y acompañamiento del director del área, Adrián Berelejis.

La actividad tuvo lugar en la Base de Piscicultura, espacio compartido con la Secretaría de Ambiente, con quien la Dirección de Seguridad Náutica desarrolla trabajos conjuntos. Participaron representantes de clubes náuticos, prestadores comerciales, instructores y particulares que realizan actividades en el lago, quienes recibieron información actualizada sobre la normativa vigente, requisitos y responsabilidades en materia de seguridad.

Durante la jornada, personal del DUAR ofreció una instancia práctica centrada en primeros auxilios y medidas de seguridad aplicadas a las actividades náuticas, reforzando así el compromiso institucional con la prevención y la seguridad en el ámbito acuático.

Esta capacitación representa un paso fundamental en la actualización y profesionalización de los actores vinculados a la seguridad náutica provincial, en el marco de la reciente implementación de la Ley 11.005.

Desde la Dirección de Seguridad Náutica se reafirma el compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad, la conciencia y la responsabilidad en los espejos de agua de toda la provincia.

