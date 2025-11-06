Capilla del Monte se prepara para un nuevo Motoencuentro

Capilla del Monte. El clásico Motoencuentro de Capilla del Monte ya tiene fecha confirmada para su edición 2025 y promete ser uno de los eventos más convocantes del año en el norte cordobés. Organizado por el grupo “Jotes de la Ruta”, el encuentro se llevará a cabo los días 21, 22 y 23 de noviembre de 2025 en el Camping Municipal Calabalumba, un espacio tradicional elegido por motociclistas de todo el país.

El evento reunirá a cientos de motoqueros, turistas y amantes del rock, combinando la pasión por las dos ruedas con actividades recreativas y espectáculos musicales. Como es costumbre, el encuentro contará con bandas en vivo, entre las que ya se anunciaron Miseria Espantosa, Los del Fondo, Nawwan, Kid Espinillo, Leo Herrera, Alter X, Tismo, además de otras agrupaciones que serán confirmadas en los próximos meses.

La propuesta incluye acampe, gastronomía, feria de emprendedores, sorteos y la clásica caravana motera por las calles de la ciudad. Desde el municipio destacaron que el encuentro no solo atrae turismo, sino que genera un importante movimiento económico para comerciantes, alojamientos y servicios locales.

El Motoencuentro de Capilla del Monte se ha convertido en un punto de referencia dentro del calendario nacional de motociclismo, y su convocatoria crece año tras año. La organización invita a participar tanto a motociclistas como a familias y público general, en un ambiente de camaradería y fiesta al aire libre.

El ingreso al predio será durante los tres días del evento y se espera la llegada de participantes de distintas provincias argentinas e incluso del extranjero. Desde la Municipalidad de Capilla del Monte señalaron que el encuentro cuenta con acompañamiento oficial y medidas de seguridad planificadas para garantizar el disfrute de todos los asistentes.

Con música, rutas, amigos y montaña, Capilla del Monte volverá a ser en noviembre el punto de encuentro para los fanáticos del motociclismo.

