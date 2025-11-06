Córdoba lanza una campaña gratuita de vacunación antirrábica en diez barrios

Durante el mes de noviembre, la Municipalidad de Córdoba, junto al Ente BioCórdoba y la Secretaría de Ambiente y Economía Circular, llevará adelante una nueva campaña de vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos en distintos puntos de la ciudad.

Además de la inmunización, en cada jornada se brindará información sobre tenencia responsable y se promoverá la adopción de animales de compañía.

Los tutores deberán presentar a los perros con collar, correa y, si pesan más de 15 kg, con bozal. Los gatos deben concurrir en bolsa de red, canil o transportador.

Podrán vacunarse animales a partir de los tres meses de edad, siempre que haya transcurrido un año desde la última dosis. Se recomienda llevar el carnet de vacunación correspondiente.

Cronograma de vacunación:

Viernes 7 de noviembre, de 17:00 a 20:00: sede AVEIT UTN FRC (Maestro M. López y Cruz Roja Argentina). También habrá adopción responsable.

Sábado 8 de noviembre, de 09:00 a 12:00: Centro Vecinal Müller (Feliciano Chiclana 3543), y de 17:00 a 20:00: Pérgola del Parque de las Tejas (Chacabuco y Bolivia).

Martes 11 de noviembre, de 17:00 a 20:00: Centro Vecinal Altamira (Río Segundo 940).

Jueves 13 de noviembre, de 17:00 a 20:00: Plaza Barrio La Esperanza (Armada Argentina 3155).

Sábado 15 de noviembre, de 09:00 a 12:00: Polideportivo Parque Futura (Pinar del Río 3121).

Martes 18 de noviembre, de 17:00 a 20:00: Barrio Horizonte Universitario (calle Pública 8 entre A y B).

Jueves 27 de noviembre, de 17:00 a 20:00: Plaza Gregoria Matorras (República de Siria y Juez Barraco).

Viernes 28 de noviembre, de 17:00 a 20:00: Polideportivo Social Mariano Fragueiro (Mackay Gordón y José Mendivil).

Sábado 29 de noviembre, de 09:00 a 12:00: Centro Vecinal Barrio San Antonio (Eugenio de Igarzabal 568 y Francisco Blanco).