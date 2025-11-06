Dictarán conferencia sobre Güemes en Jesús María

Jesús María. La Estancia de Jesús María será sede de una conferencia histórica que propone revisitar la figura de Martín Miguel de Güemes desde una perspectiva poco explorada por la historiografía tradicional del Río de la Plata. El encuentro, titulado “Güemes, soldado de Mayo. Suipacha: tema tabú de la historiografía del Río de la Plata”, se realizará este jueves 6 de noviembre a las 19 horas, con entrada gratuita y certificación para quienes participen.

La disertación estará a cargo de Martín Miguel Güemes Arruabarrena, presidente del Instituto Güemesiano de Salta y descendiente directo del prócer, quien abordará el rol de Güemes en la Revolución de Mayo y, particularmente, su participación en la batalla de Suipacha, considerada el primer triunfo militar independentista, pero escasamente difundida en los relatos oficiales.

El cierre artístico estará a cargo del guitarrista Guillermo Dezi Codaro, quien ofrecerá un acompañamiento musical en vivo al finalizar la charla, dando al evento un marco cultural que combina historia, identidad y expresiones artísticas.

Organizada por el Museo Nacional Estancia Jesuítica de Jesús María y la Secretaría de Cultura, la actividad forma parte de un ciclo que busca recuperar figuras y episodios fundamentales de la historia argentina, invitando a la reflexión y al debate académico.

La participación es libre y gratuita, pero requiere inscripción previa a través del enlace difundido por la organización. Desde el museo destacaron que la conferencia apunta tanto a investigadores y docentes como al público general interesado en la historia nacional.

Con esta iniciativa, Jesús María vuelve a posicionarse como un espacio de reflexión histórica y difusión cultural, sumándose al circuito de actividades que celebran el patrimonio nacional en el marco del mes de la tradición y la memoria histórica argentina.

Inscripciones en el siguiente link: https://forms.gle/HbeM5jqMEsArJKWx6

