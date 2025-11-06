El transporte será gratuito para recorrer los espacios culturales de Córdoba

Con motivo de la Noche de los Museos 2025, la Municipalidad de Córdoba pondrá a disposición 16 unidades de transporte gratuito para que vecinos y turistas puedan recorrer los distintos espacios culturales de la ciudad.

El servicio funcionará desde las 19:30 horas hasta la 1:00 de la madrugada, con salida desde Ciudad Universitaria (Medina Allende y Haya de la Torre) y un recorrido fijo con paradas estratégicas en los principales puntos del circuito. En cada unidad habrá un código QR con el mapa y la información completa de los museos participantes.

Entre los lugares destacados del recorrido se incluyen la Plaza San Martín, el Museo de la Industria, el Archivo Histórico de la Provincia, el Hospital Nacional de Clínicas, el Centro Cultural Casa de Pepino, el Museo del Banco de Córdoba y otros espacios distribuidos en distintos barrios.

Para facilitar la circulación, la Policía Municipal de Tránsito implementará un operativo de ordenamiento desde las 17:30 horas, que incluirá cortes y desvíos en zonas de alta concurrencia.

Habrá peatonalización transitoria en San Jerónimo e Ituzaingó, frente al Museo del Banco de Córdoba “Arq. Francisco Tamburini”, y en Fructuoso Rivera y Belgrano, en las inmediaciones de la Casa de Pepino.

El servicio de transporte y la participación en las actividades de la Noche de los Museos serán libres y gratuitos para todo público.