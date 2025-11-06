La Cumbre: celebrarán el "63° Encuentro Nacional Infantil de Folklore"

La Cumbre. El próximo domingo 9 a partir de las 13h se llevará a cabo en La Cumbre la peña del 63° Encuentro Nacional Infantil de Folklore.

En la misma actuará grandes figuras del canto criollo, entre los que se destacan: Aymara / Emanuel “El Andariego” Giraudo / Canto Chuncano / El Embrujo y los ballets del Taller Municipal de Folklore, Grupo Amanecer Argentino y Grupo de Danzas Folklóricas “Raíces en el Escenario”.

La peña comenzará a las 13h en la Biblioteca y Club Deportivo La Cumbre, con una entrada general de 5.000 pesos.

