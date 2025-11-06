La Falda vivirá el viernes "La Noche de los Museos"

La Falda. La Municipalidad de La Falda a través de la Dirección de Cultura y Educación invita a disfrutar de la Noche de los Museos en esa localidad mañana viernes 7 de noviembre.

La actividad comenzará en el Edén Hotel, a partir de las 20h con la inauguración de "Arte y Parte".

Además habrá muestra Colectiva del Foro de Artistas Visuales de La Falda.

El programa incluye un reconocimiento al artista visual Gustavo Ortiz y la participación especial de la Orquesta Escuela Municipal de Tango de La Falda.



Otros eventos

Museo de la Infancia (Edén Hotel), a partir de las 20hs.

Muestra Pedagógica sobre Manuel García Ferré, realizada por las salitas de 5 del CEEI Mateo J. Molina, en el Museo Arqueológico Argentino Ambato (Cta. del Lago 1469). Desde las 19h será la inauguración de la muestra "Recuperando Patrimonios y Memorias". Abierto hasta las 22h.

El ingreso es gratuito para todas las actividades.

