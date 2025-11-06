Operadores turísticos de Colombia se interesan en Córdoba

Un grupo de 17 operadores mayoristas pertenecientes a la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO) recorre distintos destinos turísticos de la provincia de Córdoba, en el marco de un Fam Tour internacional que busca dar a conocer de primera mano la diversidad de experiencias que ofrece el destino.

La acción, organizada por la Agencia Córdoba Turismo junto a Visit Córdoba, forma parte del plan de promoción internacional que apunta a posicionar a Córdoba como un destino atractivo para el mercado colombiano y fortalecer los lazos comerciales con los principales operadores de la región.

La comitiva arribó este martes y permanecerá en la provincia hasta el sábado. El plan de trabajo contempla visitas a puntos turísticos de la ciudad de Córdoba, como la Manzana Jesuítica, el casco histórico y el Museo del Deporte.

En el interior, recorrerán Colonia Caroya (bodegas y chacinados típicos), Jesús María (Estancia Jesuítica), Villa General Belgrano (bodega de espumantes), Los Reartes (producción de lavandas), Yacanto de Calamuchita (bodega y turismo bienestar), Capilla del Monte (golf y experiencia Uritorco), La Cumbre (Dique San Jerónimo y Museo de Motos), Agua de Oro y Río Ceballos, presentados como destinos ideales para el turismo de bodas.

Entre las agencias participantes se encuentran Mundiastur, Fuerza Delta, Octopus, Grupos Travel, Megatravel, Zimple Rental, Aerovisión, Full Trips, Orientur, Super Excursiones, Pertours, Solaris y Travel World, reconocidas mayoristas de ANATO que integran el mercado turístico colombiano.

Como parte de las actividades, este viernes 7 de noviembre se realiza un Workshop en el Hotel San Leonardo de Agua de Oro, de 16 a 18:30, con la participación de 30 operadores cordobeses —15 del segmento recreativo y 15 representantes de hoteles—, instancia clave para el intercambio comercial y la generación de nuevas oportunidades de negocio.

“Este tipo de acciones fortalecen el posicionamiento de Córdoba en el exterior y nos permiten mostrar todo lo que el destino tiene para ofrecer, desde su diversidad natural hasta su hospitalidad. Colombia es un mercado estratégico para nosotros y seguiremos trabajando para consolidar este vínculo”, destacó Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo.

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia de promoción internacional que impulsa la Agencia Córdoba Turismo para ampliar la presencia de la provincia en mercados extranjeros, destacando su amplia oferta en turismo cultural, enogastronómico, bienestar y de naturaleza.