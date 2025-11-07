Capilla del Monte: continúa con el mantenimiento urbano en los barrios

Capilla del Monte. El municipio de Capilla del Monte informó que continúa con el mantenimiento urbano en los distintos barrios de esa localidad.

Durante la semana que termina hoy, se trabajó en el "Balneario Municipal Calabalumba" donde se instalaron nuevas torres de iluminación con luminarias 100% LED. Esto implica sustentabilidad, visibilidad y seguridad para la zona.

En tanto en el Camping Municipal, se efectuaron tareas de limpieza, mantenimiento y cercado.

Además, se finalizó la apertura, limpieza y recuperación de drenes para el llenado de las piletas de cara a la temporada de verano.

También se realizó la reparación del puente sobre calle Vélez Sársfield y la limpieza del canal.

En los accesos por Ruta 38, se llevó a cabo la limpieza, desmalezado y regado en banquinas y colectoras, mejorando la seguridad víal en los ingresos a Capilla del Monte.

Los barrios y zonas intervenidas fueron: Balneario y Camping Municipal Calabalumba | La Banda | La Toma | Aguas Azules | Balumba | Las Gemelas | Zapato Norte y Sur | Barrio Centro | Ruta 38.

