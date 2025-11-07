Comienzan las "Jornadas de Hermanamiento entre Bialet Massé y Argentona"

España. Este viernes 7 el profesor Norberto E. Huber ofrecerá una conferencia titulada "El enigma Bialet Massé".

Con el objetivo de seguir profundizando en la vida y obra de Juan Bialet Massé, nacido en Argentona, Cataluña, como Joan Paulino Manuel Batlle i Mas el 19 de junio de 1846, ambas ciudades desarrollarán actividades culturales y académicas.

Para ello, el director de Patrimonio de Bialet Massé, Norberto Huber, se encuentra en España y participará de las siguientes actividades:

ARGENTONA

- Viernes 7 de noviembre - "El enigma Bialet Massé" - disertación del Prof. Norberto E. Huber

BIALET MASSÉ

- Martes 11 de noviembre – 10 hs. (Argentina) / 15 hs. (España) - Acto institucional con conexión en vivo entre ambas ciudades, en el que participarán el Intendente Municipal Augusto Eduardo Reyna y la Alcaldesa Montse Capdevila.

El evento se podrá seguir en vivo a través del link de transmisión: https://youtube.com/@ajuntamentargentona?si=2GoVxWzMJplnsvPs

