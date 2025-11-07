Córdoba impulsa cooperación internacional para la transición verde y el financiamiento ambiental

La ministra de Ambiente y Economía Circular de Córdoba, Victoria Flores, participó de la edición 2025 del Local Leaders Forum, celebrado en Río de Janeiro entre el 3 y el 5 de noviembre. El encuentro reunió a gobiernos subnacionales, autoridades locales, redes intergubernamentales y organismos internacionales con el propósito de impulsar la transición climática desde los territorios.

Durante su participación, Flores integró diversas instancias de alto nivel vinculadas a la acción climática y la cooperación ambiental.

El 4 de noviembre fue parte de la mesa redonda “Powering Climate Transitions”, organizada por Under2 Coalition, donde expuso sobre el programa de atributos ambientales que desarrolla el Gobierno de Córdoba. En ese espacio se abordó el papel de los estados y regiones en la transición energética y climática, y la necesidad de fortalecer la articulación entre los distintos niveles de gobierno.

Ese mismo día, la ministra también participó del panel “Nature’s Climate Potential: Connecting Financing Opportunities for Subnational Governments”, organizado por GAP Fund Partnership y Consórcio Brasil Verde. La actividad se centró en las oportunidades de financiamiento para proyectos basados en la naturaleza, impulsados por gobiernos subnacionales que buscan avanzar en estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático.

El 5 de noviembre, Flores mantuvo una reunión bilateral en representación de la Alianza Verde Argentina junto al Consórcio Brasil Verde, con el objetivo de establecer vínculos estratégicos para la cooperación en materia de economía circular, gestión ambiental y financiamiento verde.

En las distintas instancias del foro, la ministra subrayó la relevancia de la acción subnacional para traducir los compromisos internacionales en resultados tangibles a nivel local. También remarcó la necesidad de articular instrumentos financieros y naturales que permitan escalar soluciones innovadoras y transformadoras con enfoque territorial.

La participación de Córdoba en el foro reafirma el compromiso de la provincia con la gobernanza multinivel del cambio climático, la promoción de la economía circular y la protección del patrimonio natural como pilares del desarrollo sostenible.

En este contexto, la Provincia de Córdoba y la Alianza Verde Argentina continuarán impulsando programas de cooperación internacional orientados a fortalecer capacidades técnicas, movilizar inversiones verdes y fomentar alianzas público-privadas para avanzar hacia una economía baja en carbono que promueva el cuidado del ambiente y la inclusión social.