Córdoba mostrará imágenes inéditas de su pasado y presente en la sede municipal

El Palacio 6 de Julio, sede de la Municipalidad de Córdoba, participará por primera vez en La Noche de los Museos, invitando al público a redescubrir la ciudad a través de una experiencia artística y documental.

El recorrido abarcará ambas explanadas del edificio, donde se expondrán registros que evocan la Córdoba del pasado en diálogo con la ciudad actual. Dentro del edificio, los visitantes podrán disfrutar de la performance audiovisual “Pasaje”, elaborada por la Secretaría de Desarrollo Urbano con material inédito proveniente de sus archivos.

Las proyecciones integran fotografías antiguas, planos, documentos, imágenes aéreas y registros de obras que marcaron las transformaciones urbanas más significativas. Todo ello se acompaña con una composición sonora que recrea el pulso cotidiano de la vida cordobesa.

El acceso será libre y gratuito, de 20:00 a 00:00 horas este viernes. A las 20:30 se presentará la Orquesta Juvenil ISEAM “Domingo Zípoli”, que ofrecerá una interpretación musical en el marco del evento.