Crisis en Villa Giardino: municipales se declararon en asamblea permanente

Villa Giardino. La gestión del intendente de Villa Giardino, Jorge Soria, continúa navegando en aguas turbulentas. Ayer, los empleados municipales volvieron a marchar, protestando por el incumplimiento en el cobro de haberes y desde el gremio que los nuclea se declararon en estado de asamblea permanente: "Nos adeudan sueldos del mes de octubre", indicaron.

Desde que gobierna el actual mandatario, el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales local (S.U.O.E.M.) ha llevado adelante varios paros y movilizaciones por la misma situación. Si bien desde el municipio señalaron que en los próximos días harán efectivo el pago pendiente, el escepticismo domina la escena de los trabajadores, ya que la misma situación ha pasado en otras oportunidades, sin que se concretaran las promesas.

“Se nos comunicó que en el transcurso de hoy se va a depositar un porcentaje del sueldo de octubre, aparentemente entre el 60 y el 70 por ciento, pero no sabemos si es del bruto o el básico. Para completar el pago del sueldo no hay fecha, así que decretamos una asamblea permanente por tiempo indeterminado hasta que se deposite todo”, afirmó Miguel Díaz, secretario general del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales local (S.U.O.E.M.) a La Estafeta.

“A pesar de los esfuerzos realizados para sostener los servicios y cumplir con nuestras obligaciones, la fuerte caída de los recursos coparticipables y la compleja situación nacional nos colocan en una etapa crítica. Hemos ajustado al máximo los gastos corrientes, pero los recursos siguen siendo insuficientes”, advirtió el comunicado del gremio.

