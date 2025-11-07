Huerta Grande: municipio y Patrulla Rural coordinarán acciones conjuntas

Huerta Grande. La Municipalidad de Huerta Grande anunció la realización de una reunión de trabajo con la Patrulla Rural, que tendrá lugar el lunes 17 de noviembre a las 10:00 horas en la Oficina de Desarrollo Local, ubicada en el Andén del Ferrocarril (Arruabarrena 900).

Según se informó, el encuentro contará con la participación de representantes municipales y de la Federación Agraria Argentina, con el propósito de avanzar en la coordinación de políticas y medidas en materia de seguridad rural. La iniciativa busca fortalecer el vínculo institucional entre los organismos y continuar desarrollando estrategias conjuntas para la prevención de delitos en zonas productivas y periurbanas.

Desde el municipio destacaron la importancia de estos espacios de articulación, ya que permiten dar respuesta a las necesidades específicas del sector rural, abordar problemáticas de manera directa y establecer canales de comunicación permanentes entre productores, autoridades y fuerzas de seguridad.

La convocatoria forma parte de una agenda de trabajo que Huerta Grande viene impulsando para sostener el diálogo con distintos actores de la comunidad y acompañar el desarrollo de la actividad agraria local.

