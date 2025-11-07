La Cumbre recibe la muestra “La Máquina, Sueños y Mentiras”

La Cumbre. Hoy viernes 7 de noviembre a las 19:00 horas quedará inaugurada en la Sala Caraffa de La Cumbre (Pasaje Tassano 55) la exposición “La Máquina, Sueños y Mentiras”, una muestra de grabado realizada por el colectivo artístico Bondi Gráfico, que reúne a destacados artistas visuales de la región.

La propuesta reúne obras de Cesar Ballejos, Sabrina Calá Scalicione, Claudio Dagna, Ana Giuffrida, Nadia Hüppi, María Pumar, Sandra Lezcano, Martín Vassallo, Guillermo Velasquez y Griselda Vignolo, y contará además con la participación especial del artista invitado Gabriel Bvde.

El colectivo Bondi Gráfico viene desarrollando un trabajo itinerante que busca acercar el arte gráfico a diferentes localidades, proponiendo una mirada crítica y poética sobre lo cotidiano, lo social y lo imaginario. La elección del nombre de la muestra —que alude al recorrido de un colectivo que transporta tanto realidades como ilusiones— refuerza la idea de un arte en movimiento, construido a partir de múltiples miradas.

Con el lema “Próxima parada… La Cumbre. ¡Te esperamos!”, la invitación apunta a un público amplio, desde amantes del arte y la cultura hasta vecinos interesados en descubrir producciones locales y regionales.

La muestra podrá visitarse con entrada libre y gratuita, y forma parte de la agenda cultural impulsada por el municipio de La Cumbre con el objetivo de promover el acceso al arte y difundir el trabajo de artistas contemporáneos.

