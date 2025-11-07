La Falda se prepara para vivir el 26° Festival del Libro y la Creatividad

La Falda. La ciudad de La Falda se alista para celebrar una nueva edición del Festival del Libro y la Creatividad, un clásico encuentro cultural que este año cumple su vigésimo sexta edición. La cita será los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2025, con una variada programación de lecturas, feria de libros, música en vivo, premiaciones y propuestas artísticas para toda la familia.

El evento, organizado por la Biblioteca Popular Babel, se ha consolidado como uno de los espacios más importantes de promoción de la lectura y la expresión artística en el Valle de Punilla. Cada año reúne a escritores, editoriales, docentes, músicos, artistas y público de todas las edades que comparten el amor por la palabra y la creatividad.

Bajo un clima festivo y participativo, el festival busca acercar la literatura al público de una manera lúdica y accesible, fomentando el intercambio de ideas y el descubrimiento de nuevas voces. Además de las tradicionales presentaciones de libros, se realizarán talleres, charlas, espectáculos musicales y actividades interactivas.

Desde la organización destacaron que “la cultura es un puente que une generaciones y despierta la imaginación; este festival es una invitación a leer, crear y encontrarse”.

El 26° Festival del Libro y la Creatividad promete ser, una vez más, un punto de encuentro entre autores, lectores y artistas, reafirmando el compromiso de La Falda con la cultura y la educación popular.

Más información: redes sociales de la Biblioteca Popular Babel (@popularbabel).

