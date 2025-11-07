Llaryora participó del acto por el centenario del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba

El gobernador Martín Llaryora participó este jueves del acto conmemorativo por los 100 años del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), realizado en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio de Justicia I. Durante la ceremonia se destacó la evolución histórica del máximo órgano judicial provincial y su rol en la consolidación del Estado de Derecho en Córdoba.

“Es un verdadero honor para mí como gobernador, pero especialmente en nombre de todos los cordobeses, estar en la conmemoración del centenario de la creación del Tribunal Superior de Justicia”, expresó Llaryora en su discurso.

El mandatario subrayó la importancia del Poder Judicial como pilar de toda sociedad organizada y valoró la “infraestructura intangible” que, según destacó, la comunidad jurídica cordobesa ha construido con su compromiso y profesionalismo. “Esa Córdoba que nos enorgullece y que nos pone como un modelo en Argentina”, afirmó.

Llaryora también reconoció el trabajo de jueces, fiscales y funcionarios judiciales que enfrentan al narcotráfico. “Quiero agradecer a la Justicia Provincial y a la Justicia Federal por esa valentía y por hacer en estos 100 años a Córdoba hostil contra el narcotráfico”, expresó, al tiempo que reafirmó la decisión del Gobierno provincial de combatir el crimen organizado mediante un trabajo conjunto entre los distintos poderes del Estado.

“No basta la decisión de un Gobierno que pelee todos los días para que el narcotráfico no entre. También es muy importante el trabajo de fiscales, jueces y una comunidad jurídica que en cada rincón de Córdoba persigue a las organizaciones criminales”, enfatizó.

El gobernador cerró su intervención instando a la comunidad judicial a continuar innovando y fortaleciendo las instituciones: “Por una Córdoba cada vez más republicana, más próspera y por un Poder Judicial que nos siga enorgulleciendo a todos”.

El TSJ fue fundado en 1925 y tiene entre sus principales funciones la administración de justicia, el control de constitucionalidad, la resolución de conflictos entre poderes y la protección de los derechos humanos.

Durante la conmemoración se rindió homenaje a jueces y juezas que integraron el tribunal en distintas épocas, entre ellos Armando Andruet, María Esther Cafure de Battistelli, Mercedes Blanc de Arabel, Adán Ferrer, Horacio Roitman, José Cafferata Nores y Juan Manuel Aparicio.

También participaron del acto el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, quien destacó el crecimiento institucional del Poder Judicial cordobés a lo largo del siglo; el presidente del TSJ, Luis Ángulo, quien resaltó el valor simbólico del centenario; y el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, que expresó su orgullo por el compromiso histórico del Poder Judicial con la ciudadanía.

En el marco de la celebración, se llevó a cabo además la reunión de la comisión directiva de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus), que reunió a representantes de 25 cortes provinciales.

Con su participación, Llaryora reafirmó el compromiso del Gobierno de Córdoba con el fortalecimiento institucional, la cooperación entre los poderes del Estado y la defensa de la legalidad en un año clave para la Justicia provincial, que celebra un siglo al servicio de los cordobeses.

En el acto también estuvieron presentes el ministro de Gobierno, Manuel Calvo; los ministros de Seguridad y Desarrollo Humano, Juan Pablo Quinteros y Liliana Montero; y la presidenta de Jufejus, Emilia María Valle.