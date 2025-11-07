San Antonio: el sábado se realizará un "Foro Urbano Ambiental"

San Antonio de Arredondo. El próximo sábado 8 de noviembre entre las 9:30 a 11:30 hs. en la ?Abadía Gaudium Mariae Monjas Benedictinas Avda. Cura Brochero 1763 de San Antonio de Arredondo, se llevará a cabo "Foro Urbano Ambiental" por el Área Natural Protegida.

"El Consejo Asesor de Planificación Urbana Ambiental (CAPUA) invita a todas las instituciones, organizaciones y vecinos de la localidad a participar del segundo foro urbano ambiental. La temática de este año será el Área Natural Protegida.? ??Un encuentro donde analizaremos y reflexionaremos sobre nuestro entorno natural y sociocultural. Conservar y proteger los bienes naturales nos permiten mantener nuestra salud y calidad de vida", destaca la invitación.

