Capilla del Monte suma un nuevo móvil policial para reforzar la seguridad

Capilla del Monte sumó una nueva unidad policial destinada a tareas de prevención y asistencia, como parte del Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito que implementa el Gobierno de Córdoba.

El intendente Fabricio Díaz, junto al secretario de Gobierno Santiago Arenas, recibió oficialmente el vehículo que reforzará la presencia policial en distintos sectores de la ciudad.

Del acto participaron la vicegobernadora Miryan Prunotto, el secretario de Seguridad Ángel Bevilacqua, la vicepresidenta del Ersep Mariana Caserio, además de intendentes del departamento Punilla y autoridades policiales de la región.

Desde el municipio destacaron que esta incorporación “contribuye a mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias y fortalecer el trabajo conjunto entre las fuerzas de seguridad y el gobierno local”.