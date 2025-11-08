El Defensor del Pueblo advirtió sobre el impacto del juego digital en los jóvenes

Docentes frente a los nuevos desafíos digitales
El Defensor del Pueblo advirtió sobre el impacto del juego digital en los jóvenesEn el marco del Modelo Regional de Naciones Unidas, profesores de nivel medio participaron del taller “El Azar 4.0: al final, lo pierdes todo”, donde se debatió sobre los riesgos de las apuestas en línea y cómo abordarlos con los jóvenes.
Durante el XXIX Modelo Regional de Naciones Unidas, organizado por la Universidad Católica de Córdoba y la OAJNU, docentes de escuelas secundarias participaron del taller “El Azar 4.0: al final, lo pierdes todo”, impulsado por el Defensor del Pueblo de la Provincia.
La capacitación estuvo a cargo del Programa Navegación Segura por Internet, que abordó el creciente problema de las apuestas virtuales entre adolescentes y sus impactos psicológicos, sociales y económicos.
Los docentes manifestaron su preocupación por las conversaciones que escuchan en el aula, donde muchos estudiantes comentan sobre plataformas de apuestas en línea y la facilidad con la que acceden desde sus dispositivos.
El encuentro permitió reflexionar sobre la adicción al juego digital, los mecanismos de captación que utilizan las empresas del sector y la necesidad de fortalecer la prevención y el acompañamiento desde la escuela y la familia.
Los organizadores destacaron que el objetivo del taller fue brindar herramientas prácticas para que los educadores puedan detectar conductas de riesgo y orientar a sus alumnos hacia un uso responsable de la tecnología.