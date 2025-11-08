El Defensor del Pueblo advirtió sobre el impacto del juego digital en los jóvenes

Durante el XXIX Modelo Regional de Naciones Unidas, organizado por la Universidad Católica de Córdoba y la OAJNU, docentes de escuelas secundarias participaron del taller “El Azar 4.0: al final, lo pierdes todo”, impulsado por el Defensor del Pueblo de la Provincia.

La capacitación estuvo a cargo del Programa Navegación Segura por Internet, que abordó el creciente problema de las apuestas virtuales entre adolescentes y sus impactos psicológicos, sociales y económicos.

Los docentes manifestaron su preocupación por las conversaciones que escuchan en el aula, donde muchos estudiantes comentan sobre plataformas de apuestas en línea y la facilidad con la que acceden desde sus dispositivos.

El encuentro permitió reflexionar sobre la adicción al juego digital, los mecanismos de captación que utilizan las empresas del sector y la necesidad de fortalecer la prevención y el acompañamiento desde la escuela y la familia.

Los organizadores destacaron que el objetivo del taller fue brindar herramientas prácticas para que los educadores puedan detectar conductas de riesgo y orientar a sus alumnos hacia un uso responsable de la tecnología.