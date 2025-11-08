La Provincia construirá una escuela de nivel inicial y primario en San Francisco

La Provincia de Córdoba anunció la construcción de un nuevo establecimiento educativo para los niveles inicial y primario en la ciudad de San Francisco, departamento San Justo. La obra, licitada por la Subsecretaría de Arquitectura, cuenta con un presupuesto oficial de 2.875 millones de pesos y prevé una superficie total de 1.630 metros cuadrados.

El proyecto contempla la creación de un espacio moderno, accesible y funcional, que integre en un mismo predio el jardín de infantes y la escuela primaria. El edificio contará con seis aulas, laboratorio y biblioteca, además de un amplio pasillo central que servirá como lugar de encuentro para alumnos y docentes. También dispondrá de un salón de usos múltiples, cocina, depósitos y áreas administrativas.

En el caso del nivel inicial, se construirán tres salas con su propio acceso, hall de ingreso y sector administrativo, asegurando la independencia y la accesibilidad mediante rampas y circulaciones diferenciadas.

La apertura de ofertas se llevó a cabo con la presencia del subsecretario de Arquitectura, Andrés Caparroz; la subsecretaria de Administración del Ministerio de Educación, Lucía Escalera; y el secretario de Infraestructura de San Francisco, Carlos Ortega. Participaron las empresas Alem Ingeniería S.A., Constructores Asociados S.A., Carlos Enrique Martínez y Riva S.A.I.I.C.F.A.

Esta obra se suma al plan provincial de construcción de nuevos establecimientos educativos, que incluye 16 escuelas en Córdoba capital y el interior. Entre ellas, seis escuelas primarias en Las Higueras, Salsipuedes, Villa del Prado, Balnearia, Anisacate y Despeñaderos; dos de nivel inicial y primario en Capital y San Francisco; cuatro de nivel medio en Alta Gracia, Malagueño, Laboulaye y Villa Los Altos; tres de formación profesional en Capital, La Bolsa y Villa General Belgrano; y un jardín de infantes en la Capital.