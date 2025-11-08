La Provincia construirá una escuela de nivel inicial y primario en San Francisco

La Provincia construirá una escuela de nivel inicial y primario en San FranciscoEl nuevo edificio tendrá 1.630 metros cuadrados e incluirá aulas, laboratorio, biblioteca y SUM. Se enmarca en el programa de construcción de escuelas que impulsa el Gobierno provincial junto al Ministerio de Educación.
La Provincia de Córdoba anunció la construcción de un nuevo establecimiento educativo para los niveles inicial y primario en la ciudad de San Francisco, departamento San Justo. La obra, licitada por la Subsecretaría de Arquitectura, cuenta con un presupuesto oficial de 2.875 millones de pesos y prevé una superficie total de 1.630 metros cuadrados.
El proyecto contempla la creación de un espacio moderno, accesible y funcional, que integre en un mismo predio el jardín de infantes y la escuela primaria. El edificio contará con seis aulas, laboratorio y biblioteca, además de un amplio pasillo central que servirá como lugar de encuentro para alumnos y docentes. También dispondrá de un salón de usos múltiples, cocina, depósitos y áreas administrativas.
En el caso del nivel inicial, se construirán tres salas con su propio acceso, hall de ingreso y sector administrativo, asegurando la independencia y la accesibilidad mediante rampas y circulaciones diferenciadas.
La apertura de ofertas se llevó a cabo con la presencia del subsecretario de Arquitectura, Andrés Caparroz; la subsecretaria de Administración del Ministerio de Educación, Lucía Escalera; y el secretario de Infraestructura de San Francisco, Carlos Ortega. Participaron las empresas Alem Ingeniería S.A., Constructores Asociados S.A., Carlos Enrique Martínez y Riva S.A.I.I.C.F.A.
Esta obra se suma al plan provincial de construcción de nuevos establecimientos educativos, que incluye 16 escuelas en Córdoba capital y el interior. Entre ellas, seis escuelas primarias en Las Higueras, Salsipuedes, Villa del Prado, Balnearia, Anisacate y Despeñaderos; dos de nivel inicial y primario en Capital y San Francisco; cuatro de nivel medio en Alta Gracia, Malagueño, Laboulaye y Villa Los Altos; tres de formación profesional en Capital, La Bolsa y Villa General Belgrano; y un jardín de infantes en la Capital.