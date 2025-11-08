Más de 190 escuelas del interior se conectaron al gas natural durante 2025

El Gobierno de Córdoba avanza con un ambicioso plan de gasificación escolar que busca garantizar el acceso al servicio de gas natural en instituciones educativas de todos los niveles del interior provincial.

A través del programa Conectar Gas Escuelas, ya se concretó la conexión de 191 establecimientos al servicio, mientras que 17 están próximas a habilitarse, 64 continúan en ejecución, 43 en trámite de inicio y 21 en etapa de estudio técnico.

La iniciativa, ejecutada de manera conjunta entre la Provincia, los municipios y comunas y el Ministerio de Educación, tiene como objetivo mejorar las condiciones edilicias y de confort térmico, además de optimizar la eficiencia energética y promover entornos más sostenibles.

En lo que va del año, la inversión provincial asciende a 1.111.744.538 pesos, con una proyección de más de 723 millones adicionales para los próximos meses.

El subsecretario de Infraestructura Gasífera, Rubén Borello, destacó que el gas natural “es una política de Estado que se hace realidad en cada escuela, desde los IPEM con cientos de alumnos hasta las rurales con pocos niños”.