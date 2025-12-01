Avanza la construcción del altonivel sobre avenida Vélez Sarsfield

La construcción del altonivel sobre avenida Vélez Sarsfield continúa a buen ritmo y ya se han instalado 105 de los 127 pilotes de 1,20 metros de diámetro y 26 metros de profundidad que sostendrán la estructura del viaducto, cuya extensión superará los 600 metros.

El trayecto, que conecta la avenida Circunvalación con la calle Posadas, representa la principal vía de ingreso a la ciudad desde el sur provincial y permitirá dividir el tránsito de la Autovía Córdoba – Río Cuarto del que utilizan a diario los vecinos de barrios como Villa El Libertador, Coronel Olmedo, Inaudi, Las Huertitas y Comercial, entre otros.

La obra, con un plazo estimado de 18 meses y finalización proyectada para fines del año próximo, incluye la ejecución de alcantarillas, canales hidráulicos, rotondas y ramas de enlace para readecuar el distribuidor de tránsito en la intersección con la Circunvalación.

El viaducto contará con dos carriles por sentido, separador central tipo new jersey y banquinas a ambos lados. Debajo del altonivel se construirán calles laterales que se desarrollarán como avenidas urbanas de dos carriles por sentido y un cantero central de tres metros hasta la colectora de Circunvalación.

Para ordenar los cruces y giros del tránsito se levantarán tres rotondas: en la intersección con la calle Defensa, con la colectora sur de Circunvalación y con la calle Minuzzi. También se proyectó un retorno que permitirá vincular las calles frentistas con la avenida bajo el viaducto.

Entre las tareas complementarias figuran la relocalización de servicios, obras de drenaje como cordones cuneta, conductos, cámaras y sumideros, así como medidas de seguridad vial que incluyen señalización vertical, demarcación horizontal y colocación de barreras de defensa.