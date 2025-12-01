Bell Ville: así luce la obra del nuevo Hospital Regional

El Gobierno de Córdoba continúa con la construcción del nuevo Hospital Regional de Bell Ville que permitirá optimizar e incrementar la capacidad de atención de la salud a vecinos de la localidad y de poblaciones aledañas.

El nosocomio, que presenta un avance del 39 por ciento, será un centro de referencia a partir de la nueva infraestructura, el equipamiento médico de última generación y la concentración de especialidades que hoy funcionan en construcciones aisladas.

El proyecto contempla áreas de internación, unidades de cuidados intensivos (UCI y UTI) y neonatología; atención ambulatoria programada; guardia médica y emergencias para adultos y pediátricas; diagnóstico por imágenes y servicios de tratamiento.

Dispondrá de laboratorios, servicio de hemoterapia, centro quirúrgico con cuatro quirófanos, área de endoscopía, centro obstétrico, tres unidades de trabajo de parto y recuperación (UTPR), anatomía patológica, farmacia, central de esterilización, cocina, comedor, lavadero, administración y servicios generales.

La nueva infraestructura sanitaria – que se distribuirá en una superficie cubierta de 8.982 mts2 y una superficie de terreno de 31.450 mts2 – representará un significativo incremento en la capacidad de atención para toda la región, especialmente en los servicios de pediatría, obstetricia, neonatología, traumatología, cirugía general y unidades de cuidados intensivos (UCI) para adultos.

Cabe destacar que el hospital contará con una instalación fotovoltaica, que aprovechará energía renovable para cubrir aproximadamente el 20% de su consumo energético, contribuyendo así a la sostenibilidad y reducción del impacto ambiental.

La iniciativa se enmarca en las respuestas a una serie de acciones de salud pública, como diagnóstico, prevención, y curación acercando la institución con sus servicios a los vecinos.

El perfil hospitalario responde a una estrategia sanitaria regional, donde se intenta mejorar los recursos edilicios y físicos para optimizar la atención médica.

Esto a partir de una dotación de nueva infraestructura, equipamiento médico de última generación, recursos humanos y equipos médicos interdisciplinarios.

La obra está a cargo de la Subsecretaría de Arquitectura dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.