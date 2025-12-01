Clausura de establecimiento expendedor de fitosanitarios

El Ministerio de Bioagroindustria, a través de la Dirección General de Fiscalización y Control, llevó adelante controles en establecimientos dedicados a la comercialización de fitosanitarios en la localidad de Corral de Bustos–Ifflinger, a partir de denuncias recibidas.

Durante las inspecciones se verificó el uso de la Receta Fitosanitaria Digital, las habilitaciones de los equipos de pulverización y de sus operarios, así como las habilitaciones de los expendios y depósitos de fitosanitarios.

Además, se relevó la posible presencia de productos prohibidos o restringidos.

Como resultado, se procedió a la clausura de un expendio y sus depósitos por no contar con habilitación vigente ante este Ministerio.

Asimismo, se intimó a regularizar la situación a depósitos con habilitaciones vencidas, a máquinas pulverizadoras y operarios sin habilitación, y al uso obligatorio de la Receta Fitosanitaria Digital.

El Ministerio de Bioagroindustria recuerda que todos los depósitos y expendios de fitosanitarios deben estar inscriptos y habilitados, y que toda aplicación debe ser realizada por operarios y equipos habilitados y prescripta mediante la Receta Fitosanitaria Digital emitida por un Asesor Fitosanitario, en cumplimiento de la Ley N° 9.164