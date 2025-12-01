Huerta Grande: realizarán la muestra Anual del Centro Cultural

Huerta Grande. El próximo viernes 5 de diciembre desde las 19 hs el área de Cultura de la Municipalidad de Huerta Grande invitó a disfrutar la gran muestra anual de todas las actividades, en el Centro de la Diversidad Cultural (Arrruabarrena 900).

Los grupos de la música, teatro, inglés, ballet, tango, gimnasia artística y coro estarán compartiendo todo lo trabajado durante el año.

"Además, podrás conocer y recorrer las propuestas de kung fu, computación, telar, bordado, tejido, salsa, yoga, mosaiquismo, biblioteca, feria del libro y fogón literario. Un encuentro para celebrar el arte, el aprendizaje y el esfuerzo de toda la comunidad. Los esperamos para vivir una tarde llena de cultura y talento", señalaron desde la organización.